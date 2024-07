Tories holen schlechtestes Wahlergebnis ihrer Geschichte

London: Bei der Parlamentswahl in Großbritannien dürften die Konservativen das schlechteste Ergebnis ihrer 200-jährigen Geschichte eingefahren haben. Laut einer Prognose nach Schließung der Wahllokale kämen die Tories nur auf 131 der 650 Sitze im Unterhaus, so wenig wie noch nie. Großer Gewinner wäre die oppositionelle Laborpartei mit 410 Sitzen. Sie dürfte mit Keir Starmer den neuen Regierungschef stellen. Er wird es mit einer desillusionierten Wählerschaft zu tun haben, die vor dem düsteren Hintergrund der wirtschaftlichen Malaise, des zunehmenden Misstrauens in die Institutionen und des auseinanderdriftenden sozialen Gefüges ungeduldig auf Veränderungen wartet. Die Liberaldemokraten würden laut der Prognose auf 61 Sitze kommen und Nigel Farages rechte Partei Reform UK auf 13. Die Grünen würden zwei Mandate erobern, die Schottische Nationalpartei zehn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.07.2024 04:00 Uhr