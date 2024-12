Thüringer Landtag wählt einen neuen Ministerpräsidenten

Erfurt: Der Landtag in Thüringen wählt am Vormittag einen neuen Ministerpräsidenten. Einziger Kandidat ist CDU-Fraktionschef Voigt. Er will eine Regierung mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der SPD anführen. Der Koalition fehlt allerdings eine Stimme zur eigenen Mehrheit. Sie ist in den ersten beiden Wahlgängen auf die Unterstützung der Linken angewiesen. Linksfraktionschef Schaft hat unmittelbar vor der Abstimmung die Unterstützung seiner Partei zugesagt. Die Stimmen der Linken seien ein Vertrauensvorschuss, aber kein Blankoscheck, so Schaft. Zuvor hatten CDU, BSW und SPD der Linken im Gegenzug versprochen, sie künftig einzubinden.

