Thüringer Landtag wählt einen neuen Ministerpräsidenten

Erfurt: Der Landtag in Thüringen wählt am Vormittag einen neuen Ministerpräsidenten. Einziger Kandidat ist CDU-Fraktionschef Voigt. Er will eine Regierung mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der SPD anführen. Der Koalition fehlt allerdings eine Stimme zur eigenen Mehrheit. Sie ist in den ersten beiden Wahlgängen auf die Unterstützung der Linken angewiesen. Erst im dritten Wahlgang genügt die einfache Mehrheit von CDU, BSW und SPD. Innerhalb der CDU gibt es Kritik an der Zusammenarbeit mit dem BSW. Aus Sicht des Vorsitzenden des Arbeitnehmerflügels CDA, Radtke, arbeitet seine Partei dadurch mit dem linken Rand der Linken zusammen. In der "Welt" sagte Radtke, er fände die Vorstellung unerträglich, dass demnächst BSW-Landesminister im Bundestag dem russischen Präsidenten Putin huldigen könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2024 07:00 Uhr