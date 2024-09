Thüringer CDU will mit Sozialdemokraten und BSW sondieren

Erfurt: Nach der Landtagswahl in Thüringen will die CDU mit SPD und Bündnis Sahra Wagenknecht über eine Regierungsbildung reden. Dafür hat der CDU-Landesvorstand am Abend grünes Licht gegeben. Bei der Wahl waren die Christdemokraten hinter der AfD auf Platz zwei gelandet. Der AfD-Landesvorstand hatte zuvor beschlossen, mit CDU und BSW zu sprechen. Wie die Partei mitteilte, wolle man sondieren, ob es eine gemeinsame Basis für eine Zusammenarbeit gibt. Es bestünden programmatische Gemeinsamkeiten, aber auch erhebliche Differenzen. CDU und BSW haben allerdings eine Zusammenarbeit mit der AfD in Thüringen bisher ausgeschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 23:00 Uhr