Thüringer AfD scheitert bei Wahl des Landtagspräsidenten

Erfurt: Der CDU-Politiker Thadäus König ist neuer Landtagspräsident in Thüringen. Die Mehrheit der Abgeordneten wählte ihn am Vormittag gegen den Willen der AfD. Die Partei hatte versucht, als stärkste Fraktion im Landtag ihre eigene Kandidatin durchzusetzen. Dafür blockierte der von der AfD eingesetzte Alterspräsident Treutler während der konstituierenden Sitzung vorgestern eine Änderung der Geschäftsordnung. Dies wurde vom Landesverfassungsgericht in einer Eilentscheidung aufgehoben. So war es möglich, dass der Landtag mit den Stimmen der anderen Parteien zunächst die Geschäftsordnung änderte und dann den CDU-Politiker König wählte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2024 12:00 Uhr