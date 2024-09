Theologe und Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer ist tot

Berlin: Der Theologe und ostdeutsche Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer ist tot. Nach Angaben mehrerer Medien starb er bereits am Sonntag im Alter von 80 Jahren. Bekannt wurde Schorlemmer durch eine Aktion beim Kirchentag in Wittenberg 1983. Damals hatte er sich vor rund 1.000 Menschen symbolträchtig ein Schwert zur Pflugschar schmieden lassen. Das war der spektakuläre Höhepunkt der Friedensbewegung in der DDR. 1989 gehörte er zu den Mitbegründern der Partei "Demokratischer Aufbruch". 1993 erhielt er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Vor gut zwei Jahren gab Schorlemmer seine Demenz-Erkrankung bekannt und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.09.2024 13:45 Uhr