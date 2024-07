Tests weisen Polioviren im Gazastreifen nach

Gaza-Stadt: In Abwasserproben im Gazastreifen sind offenbar Spuren des Poliovirus nachgewiesen worden. Das von der Hamas kontrollierte Gesundheitsministerium teilte mit, die Auswertung der Proben sei vom UN-Kinderhilfswerk UNICEF koordiniert worden. Das israelische Gesundheitsministerium bestätigte dies. Von der Hamas-Behörde hieß es, für tausende von Menschen bestehe nun das Risiko, an Polio zu erkranken. An Israel erging der Appell, die Militäroffensive im Gazastreifen zu stoppen, damit man sauberes Wasser in die Region bringen und die Abwasseraufbereitung wiederaufnehmen kann. Das Poliovirus verursacht Kinderlähmung; es gibt keine Medikamente dagegen, aber eine Impfung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 11:00 Uhr