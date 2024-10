Tessa Ganserer tritt nicht mehr zur Bundestagswahl an

München: Bei der nächsten Bundestagswahl will die bayerische Grünen-Abgeordnete Tessa Ganserer nicht mehr antreten. Sie schreibt in einer Mitteilung, der Hass, der ihr als Trans-Frau entgegegebracht werde, sei ihr gewaltig an die Nieren gegangen. Allerdings sei ihr auch klar gewesen, dass sie nicht ihr ganzes Leben in der Politik verbringen wolle. Die gelernte Forstwirtin wurde als Mann geboren. 2018 machte der damalige bayerische Landtagsabgeordnete seine Transidentität öffentlich. 2021 zog Tessa Ganserer für den Wahlkreis Nürnberg-Nord in den Bundestag ein und setzt sich dort vor allem für die Rechte queerer Menschen ein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2024 15:00 Uhr