Tesla Cybertruck explodiert vor Hotel in Las Vegas

Las Vegas: Am Neujahrsmorgen ist in Las Vegas ein Fahrzeug vor einem Hotel explodiert. Eine Person kam ums Leben, mehrere weitere wurden laut Polizei verletzt, als der Tesla Cybertruck vor dem Trump-Hotel in Flammen aufging. Anti-Terror-Ermittler seien mit der Untersuchung betraut, erklärte die US-Bundespolizei FBI. Untersucht wird Präsident Biden zufolge auch, ob der Vorfall in Zusammenhang mit der Tat in New Orleans steht. Bisher gebe es darauf keine Hinweise, sagte Biden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.01.2025 03:00 Uhr