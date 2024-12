Terrorvorwürfe gegen Mörder des Chefs von United Healthcare

New York: Nach den tödlichen Schüssen auf einen US-Versicherungschef mitten in New York ist der mutmaßliche Täter auch wegen Terrorvorwürfen angeklagt worden. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Der Verdächtige ist bereits wegen Mordes angeklagt. Er soll den Chef des Versicherers United Healthcare, Thompson, auf offener Straße in Manhattan niedergeschossen haben. Eine Terror-Anklage ist im Bundesstaat New York dann möglich, wenn eine Tat das Ziel hat, die Bevölkerung oder Regierende einzuschüchtern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2024 04:00 Uhr