Terrorverdächtiger von Hof saß in Österreich in Haft

Hof: Die Generalstaatsanwaltschaft München hat weitere Informationen zum Verdächtigen des geplanten Anschlags auf Bundeswehr-Soldaten bekanntgegeben. Demnach saß der Syrer in Österreich bereits mehrere Monate im Gefängnis. Anfang August 2018 sei der Mann wegen Schleusung zu einer Freiheitsstrafe von 19 Monaten verurteilt worden, teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft mit. Nach knapp neun Monaten sei er aber wieder entlassen worden. In Deutschland sei keine Abschiebung geplant gewesen. Aktuell sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Er soll vorgehabt haben, mit einer Machete möglichst viele Bundeswehr-Soldaten im oberfränkischen Hof zu töten. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 27-Jährige Anhänger einer radikal-islamischen Ideologie ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 07:00 Uhr