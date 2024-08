Telegram-Gründer bleibt nach Festnahme in Frankreich in Gewahrsam

Paris: Der in Frankreich festgenommene Gründer der Messenger-App Telegram, Durow, bleibt vorerst weiter in Polizeigewahrsam. Der 39-Jährige war am Samstagabend am Flughafen Le Bourget bei Paris festgenommen worden. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Vorermittlungen im Zusammenhang mit Drogenhandel und Förderung des Terrorismus vor. Durow wird schon länger vorgeworfen, nicht konsequent gegen Hassrede und kriminelle Aktivitäten auf seinem Kurznachrichtendienst vorgegangen zu sein. In einer Mitteilung von Telegram hieß es, Durow habe nichts zu verbergen. Man halte sich an die europäischen Gesetze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2024 08:00 Uhr