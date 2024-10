Teils freundlich, teils bewölkt; später gebietsweise Regen; 14 bis 19 Grad.

Das Wetter in Bayern: Vormittags im Süden nach Nebelauflösung anfangs noch sonnige Abschnitte. Sonst zunehmend bewölkt und am Nachmittag und Abend gebietsweise Regen. Höchstwerte 14 bis 19 Grad. Nachts in Franken zeitweise klar, sonst bewölkt und besonders im Süden Regen. Tiefstwerte um 8 Grad. Die Aussichten bis Freitag: Morgen im Norden freundlich, im Süden bewölkt und gebietsweise Regen. Donnerstag und Freitag oft freundlich, Höchstwerte zwischen 12 und 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 23:00 Uhr