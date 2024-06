Teile der SPD stellen laut SZ Koalition in Frage

Berlin: Innerhalb der SPD gibt es offenbar Stimmen, die die Koalition mit der FDP in Frage stellen. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ist für den Sonntag eine Sitzung des Parteipräsidiums angesetzt, dabei soll es um den geplanten Sparhaushalt für das kommende Jahr gehen. Den bisherigen Sparkurs von Finanzminister Lindner wollen laut SZ Teile der SPD in keinem Fall mitgehen. Sollte sich die FDP bis Anfang Juli nicht bewegen, brauche es einen Plan B, so ein SPD-Abgeordneter zur SZ.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.06.2024 02:00 Uhr