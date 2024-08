Taylor-Swift-Konzerte in Wien wegen Terrorgefahr abgesagt

Wien: In Österreich sind zwei mutmaßliche Islamisten wegen Anschlagsplänen festgenommen worden. Im Visier hatten sie Konzerte von Taylor Swift in Wien. Der Veranstalter hat die drei Shows der Sängerin deshalb abgesagt. Die fast 200.000 verkauften Karten würden rückerstattet. Bundeskanzler Nehammer sagte, die Absage sei für Fans eine "herbe Enttäuschung", die Bedrohungslage aber sehr ernst gewesen. Laut Polizei hat einer der beiden Verdächtigen der Terrorgruppe IS die Treue geschworen. In seiner Wohnungen wurden chemische Substanzen sichergestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2024 03:00 Uhr