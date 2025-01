Tausende unterschreiben Petition für ehrgeiziges Klimaziel

München: Dass die Statsregierung ihr Ziel , klimaneutral zu werden, um fünf Jahre verschieben will, sorgt für Protest: Mehr als 10.000 Menschen haben in den vergangenen Tagen eine entsprechende Petition unterschrieben, die von den Grünen in die Wege geleitet wurde. Sie verlangen, an dem bisher im Klimagesetz verankerten Ziel, den Freistaat bis 2040 klimaneutral zu machen, festzuhalten.

