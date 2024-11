Tausende protestieren in Georgien gegen Absage an EU

Tiflis: In der Georgien haben am Abend tausende Menschen gegen die Entscheidung der Regierung demonstriert, den EU-Beitrittsprozess zu stoppen. In der Hauptstadt Tiflis wurden dabei nach Medienberichten mehrere Teilnehmer und Polizisten verletzt. Es gab Festnahmen. Die Demonstranten forderten auch, dass die von Fälschungsvorwürfen überschattete Parlamentswahl von Ende Oktober wiederholt wird. Die EU hatte den Beitrittsprozess ihrerseits schon gestoppt, weil die Regierungspartei aus ihrer Sicht zunehmend europakritisch agiert und durch neue Gesetze die Rechtsstaatlichkeit verletzt.

