Tausende Menschen besuchen Schloss Bellevue in Berlin

Berlin: Nach der Feier für ehrenamtlich Engagierte gestern hat Bundespräsident Steinmeier heute seinen Amtssitz im Schloss Bellevue für alle Bürger geöffnet. Tausende Menschen nahmen die Chance wahr und erkundeten den Park und das Schloss in Berlin-Tiergarten bei Rundgängen. Dabei war auch das Amtszimmer des Bundespräsidenten zugänglich, ebenso wie die Räume, in denen das Staatsoberhaupt sonst ausländische Gäste bei Banketts begrüßt. Partnerland des Bürgerfests in diesem Jahr ist Kenia. Es ist das erste Mal, dass ein nicht-europäisches Land die Feierlichkeiten unterstützt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2024 17:30 Uhr