Tausende demonstrieren in Israel wieder für Geisel-Deal

Tel Aviv: Auch jetzt zwei Tage vor dem Jahrestag des Massakers in Israel haben wieder tausende von Menschen für ein Abkommen mit der Hamas demonstriert. Die Kundgebungen waren nicht so groß, da es an vielen Orten Beschränkungen für Versammlungen gibt. Die Menschen forderten auch eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Angehörige der Geiseln werfen Ministerpräsident Netanjahu vor, einen Deal mit der Hamas zu sabotieren und sich den Forderungen seiner ultrareligiösen und rechtsextremen Koalitionspartner zu beugen. Viele Demonstranten fürchten auch, dass das Schicksal der Geiseln durch die Kämpfe im Libanon vergessen wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.10.2024 01:00 Uhr