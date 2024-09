Tausende demonstrieren in Israel für Waffenruhe

Tel Aviv: In Israel haben am Abend mehrere Tausend Menschen für eine Feuerpause und ein Geisel-Abkommen mit der Hamas demonstriert. Momentan sind noch 101 Geiseln in der Gewalt der Terrororganisation; allerdings weiß niemand, wieviele davon noch leben. Samstagfrüh starben nach palästinensischen Angaben elf Menschen in Gaza-Stadt bei einem Luftangriff. Das israelische Militär äußerte sich nicht zu dem Vorfall.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.09.2024 01:00 Uhr