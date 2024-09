Tausende demonstrieren in Israel erneut für einen Geisel-Deal

Jerusalem: In Israel haben tausende Menschen für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln demonstriert, die im Gazastreifen festgehalten werden. Die Demonstranten in Jerusalem und Tel Aviv schwenkten israelische Fahnen. Auf Transparenten standen Forderungen wie "Bringt sie nach Hause", "Schließt ein Abkommen" oder "Beendet das Blutvergießen". Elf Monate nach dem Angriff auf Israel befinden sich immer noch fast 100 Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer militanter Palästinensergruppen. Wie viele von ihnen noch leben, weiß niemand. Viele Israelis werfen Ministerpräsident Netanjahu vor, sich nicht genug für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln einzusetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 06:00 Uhr