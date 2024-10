Tausende demonstrieren in Berlin gegen Waffenlieferungen

Berlin: Zehntausende Menschen haben sich in der Bundeshauptstadt an einer Friedensdemonstration beteiligt. Die Initiative "Nie wieder Krieg" spricht von rund 42.000 Teilnehmenden, die Polizei von einer niedrigen fünfstelligen Zahl. Auf Plakaten und Transparenten forderten die Menschen beispielsweise "Raus aus der Nato" oder "Frieden schaffen ohne Waffen". Als Redner traten unter anderen der SPD-Außenpolitiker Stegner, der CSU-Politiker Gauweiler und die BSW-Vorsitzende Wagenknecht auf. Diese bezeichnete den russischen Präsidenten Putin als Verbrecher, nannte aber auch die deutsche Außenministerin Baerbock ein Sicherheitsrisiko. Stegner betonte bei seinem Auftritt vor den Demonstranten das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine, äußerte sich aber skeptisch zur geplanten Stationierung von Mittelstrecken-Raketen in Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 18:45 Uhr