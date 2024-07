Tausende demonstrieren gegen Massentourismus in Barcelona

Barcelona: Tausende Menschen haben in der katalanische Regionalhauptstadt gegen Massentourismus und dessen Auswirkungen demonstriert. Nach Polizeiangaben marschierten rund 2.800 Demonstranten durch die Stadt und sperrten Restaurant-Terrassen symbolisch mit rot-weißem Absperrband. Die Teilnehmer beklagten, dass viele Einwohner die Mieten in Barcelona nicht mehr bezahlen könnten, die in den vergangenen zehn Jahren um 68 Prozent gestiegen sind. Die Stadtverwaltung kündigte vor zwei Wochen an, ab 2028 keine Ferienwohnungen für Touristen mehr zu erlauben. Stattdessen sollen die derzeit mehr als 10.000 Ferienappartements wieder Dauermietern zur Verfügung stehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 07:00 Uhr