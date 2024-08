Tausende Briten protestieren gegen rechtsextreme Krawalle

Liverpool: In Großbritannien haben mehrere Tausend Menschen gegen rechtsextreme Krawalle demonstriert. In London, Bristol und anderen Städten sprachen sie Teilnehmende gegen Hass und Rassismus aus. In Liverpool versammelten sich Hunderte Menschen, um ein Zentrum für Asylbewerber zu schützen. In den letzten Tagen hatten Rechtsextreme Sicherheitskräfte, Moscheen und Flüchtlingsheime angegriffen. Autos und Gebäude wurden in Brand gesetzt. Auslöser war ein Messerangriff in der Stadt Southport, bei dem drei Mädchen getötet wurden. Im Internet wurden Falschmeldungen zur Herkunft des Täters verbreitet.

