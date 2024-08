Tausende Briten demonstrieren gegen Rassismus

London: Nach einer Serie von Ausschreitungen mit rechtsradikalem Hintergrund haben in Großbritannien landesweit tausende Menschen gegen Rassismus protestiert. Die größte Demonstration mit rund 5.000 Teilnehmern fand im nordirischen Belfast statt. Weitere Kundgebungen gab es in London, Newcastle, Cardiff sowie in Glasgow und Edinburgh. Bei den fremdenfeindlichen Ausschreitungen waren neben Moscheen auch Flüchtlingsunterkünfte angegriffen worden. Anlass war die Messerattacke eines 17-Jährigen in Southport. Er hatte bei einer Ferienfreizeit drei Kinder getötet und acht weitere verletzt. Beim Täter handelt es sich um einen Briten, dessen Familie aus Ruanda stammt.

