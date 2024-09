Tatverdächtiger der Brandstiftung in Essen kommt in Untersuchungshaft

Essen: Nach den Bränden in zwei Mehrfamilienhäusern ist Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen worden - wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes. Der 41-Jährige wird beschuldigt, in den beiden Häusern Feuer mit Brandbeschleunigern gelegt zu haben. 31 Bewohner wurden verletzt, zwei Kleinkinder erlitten eine Rauchvergiftung. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann Menschen töten, die seine Ex-Frau unterstützten. Nachdem er Feuer gelegt hatte, soll er außerdem mit einem Lieferwagen in zwei Ladenlokale gefahren sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2024 19:00 Uhr