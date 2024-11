Tarifkonflikt bei Boeing ist beigelegt

Seattle: In den USA ist der folgenschwere Tarifkonflikt beim Flugzeugbauer Boeing beigelegt. Nach fast zweimonatigem Streik nahmen die Beschäftigten laut Gewerkschaft das Angebot des Konzerns an. Es bietet ein Einkommensplus von rund 38 Prozent über eine Laufzeit von vier Jahren. Die rund 33.000 Mitarbeiter wollen nun wieder an die Arbeit gehen. Die Belegschaft des Airbus-Konkurrenten hatte die Produktion des Verkaufsschlagers Boeing 737 sowie etwa des Langstreckenjets 777 lahmgelegt. Der bereits mit Problemen kämpfende Konzern geriet durch den Streik noch stärker unter Druck.

