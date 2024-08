Taliban verbieten Frauen das Sprechen in der Öffentlichkeit

Islamabad: Frauen in Afghanistan ist es künftig verboten, sich öffentlich zu äußern. Die Taliban haben neue sogenannte "Laster- und Tugendgesetze" erlassen. Darin heißt es unter anderem, die Stimme einer Frau sei intim, daher sollte sie nicht in der Öffentlichkeit singen, rezitieren oder laut vorlesen. Frauen sei es zudem verboten, Männer anzusehen, mit denen sie nicht verwandt oder verheiratet sind. In der Öffentlichkeit müssen sie ihr Gesicht bedecken, um - wie es heißt - "Versuchung zu vermeiden und andere nicht zu verführen". Seit der Machtübernahme 2021 haben die islamistischen Taliban die Rechte von Frauen immer weiter beschnitten.

