Täter von New Orleans hatte laut FBI wohl Komplizen

New Orleans: Nach der Todesfahrt in New Orleans geht die Polizei davon aus, dass der Täter Komplizen oder Mitwisser hatte. Das FBI teilte mit, man glaube nicht, dass der Mann allein verantwortlich sei. Bei dem Täter handelt es sich um einen ehemaligen US-Soldaten. In seinem Fahrzeug fanden Ermittler eine Flagge der Terrororganisation IS. Das FBI untersucht jetzt, ob der Mann Verbindungen zum IS hatte. Am frühen Neujahrsmorgen war der 42-Jährige in einem beliebten Ausgehviertel in New Orleans mit einem Pickup-Truck in eine feiernde Menge gerast. Mindestens zehn Menschen wurden getötet. Bei einem anschließenden Schusswechsel kam der Täter ums Leben. In seinem Wagen und im "French Quarter" entdeckten Ermittler Sprengsätze.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2025 22:00 Uhr