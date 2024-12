Syrische Flüchtlinge verlassen zu Zehntausenden die Türkei

Istanbul: Nach dem Sturz von Machthaber Assad vor rund drei Wochen sind offiziellen Angaben zufolge rund 35.000 syrische Flüchtlinge aus der Türkei in ihr Heimatland zurückgekehrt. Wie es aus dem türkischen Innenministerium heißt, haben damit seit Anfang Dezember so viele Syrer das Land verlassen wie sonst in drei Monaten. Die Türkei hat im weltweiten Vergleich die meisten Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aufgenommen. Wie es weiter heißt, leben derzeit noch rund 2,9 Millionen syrische Flüchtlinge im Land. Sie sehen sich einer feindlichen Stimmung in der Türkei ausgesetzt. Regierung und Opposition fordern, dass ein Großteil das Land verlässt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2024 12:00 Uhr