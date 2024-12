Südkoreanischer Verteidigungsminister tritt zurück

Seoul: Nach der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts in Südkorea durch Präsident Yoon ist der Verteidigungsminister des Landes zurückgetreten. Der Präsident habe den Rücktritt von Verteidigungsminister Kim angenommen, erklärte Yoons Büro. Der südkoreanische Botschafter in Saudi-Arabien, Choi Byung Hyuk, sei als Kandidat für den Posten des Verteidigungsministers nominiert worden. Wegen eines Haushaltsstreits mit der Opposition hatte Yoon am Dienstag das Kriegsrecht ausgerufen und das Land in ein politisches Chaos gestürzt. Die Opposition hat mittlerweile einen Antrag auf ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten im Parlament eingereicht. Dabei ist man allerdings auch auf Abweichler aus den Reihen der Regierungspartei angewiesen. Diese kündigte an, geschlossen gegen Yoons Amtsenthebung zu stimmen.

