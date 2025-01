Suchtbeauftragter warnt vor "Kokainschwemme" in Deutschland

Berlin: In Deutschland werden nach Ansicht des Suchtbeauftragten der Bundesregierung zunehmend harte Drogen konsumiert. Der SPD-Politiker Blienert sagte der "Rheinischen Post", die Zahl der Toten durch illegale Drogen habe sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Blienert warnt unter anderem vor einer, so wörtlich, "Kokainschwemme, wie wir sie noch nie gesehen haben". Kokain sei die klare Nummer eins der illegalen Drogen hierzulande; der Konsum habe sich in wenigen Jahren verdoppelt. Auch die Gefahr durch Crack und Fentanyl werde konkreter, so der Suchtbeauftragte. Das sei eine wachsende Herausforderung für Großstädte, für die Gesundheit und das Zusammenleben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 02:00 Uhr