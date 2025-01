Sturm zieht auf britische Inseln zu

Dublin: Irland, Nordirland und Schottland bereiten sich auf einen der schwersten Stürme seit Jahrzehnten vor. Die Wetterdienste warnen, der Sturm Éowyn werde mit Orkanböen voraussichtlich morgen früh auf die irische Küste treffen und von dort in Richtung Nordosten nach Schottland weiterziehen. Es bestehe Lebensgefahr, es könne auch zu Überschwemmungen an den Küsten kommen. Schulen bleiben geschlossen, der öffentliche Verkehr soll stillstehen. Auch Supermärkte kündigten an, ihre Filialen zu schließen.

