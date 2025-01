Sturm Éowyn wütet in Irland und Großbritannien

Dublin: Sturm Éowyn hat in der Nacht in Irland und in Teilen des Vereinigten Königreichs gewütet. Laut irischem Wetterdienst wurden Sturmböen mit Geschwindigkeiten von mehr als 140 Kilometern pro Stunde gemessen. Für Irland gilt landesweit die höchste Warnstufe Rot. Es wird befürchtet, dass heftiger Regen örtlich zu Überschwemmungen führt. Umgestürzte Bäume sorgen für Verkehrsbehinderungen: Am Flughafen Dublin wurden mehr als 100 Flüge gestrichen. Schulen, Behörden und Supermärkte bleiben geschlossen. In Großbritannien sind vor allem Nordirland und Teile Schottlands von dem Sturm betroffen. Auch hier gilt die höchste Warnstufe Rot. Im Tagesverlauf wird heftiger Regen und teilweise Schnee erwartet.

