Stromversorgung in Kuba ist zusammengebrochen

Havanna: Ein massiver Stromausfall hat das öffentliche Leben in Kuba weitgehend zum Erliegen gebracht. Millionen Menschen waren ohne Strom, die Regierung sah sich nach eigenen Angaben zu Notfallmaßnahmen gezwungen. Der Schulunterricht fiel aus, einige staatliche Unternehmen stellten den Betrieb ein, zudem wurden nicht systemrelevante Dienstleistungen gestrichen. Die Situation habe sich in den vergangenen Tagen verschlimmert, räumte Regierungschef Marrero in einer TV-Ansprache ein. Der Ausfall rühre von einer erhöhten Nachfrage kleiner und mittelständischer Unternehmen und dem Betrieb von Klimaanlagen in Wohnungen. Stromausfälle gehören in Kuba zum Alltag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 07:00 Uhr