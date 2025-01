Strafmaß für Trump im Schweigegeldprozess wird am 10. Januar verkündet

New York: Im Schweigegeldprozess gegen den designierten US-Präsidenten Trump wird das Strafmaß am 10. Januar verkündet. Der Termin liegt damit noch vor dessen Amtseinführung am 20. Januar. Wie der zuständige Richter mitteilte, muss Trump aber wahrscheinlich nicht mit einer Haftstrafe, Geldbuße oder Bewährung rechnen. Dies sei die "praktikabelste Lösung", so der Richter. Im US-Recht heißt dieses Vorgehen "unconditional discharge" und bedeutet, dass keine Strafe verhängt wird, obwohl jemand schuldig gesprochen wurde. Trump selbst bezeichnete die Terminankündigung des Richters als "illegitimen politischen Angriff". - In dem Prozess ging es um eine Schweigegeldzahlung an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels. Trump soll ihr 130.000 Dollar gezahlt haben, dies aber mit gefälschten Geschäftsdokumenten vertuscht haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr