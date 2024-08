Stoltenberg bezeichnet Kursk-Offensive als legitim

Berlin: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat den Vorstoß der ukrainischen Streitkräfte in die russische Region Kursk als legitim bezeichnet. Die Ukraine habe das Recht, sich zu verteidigen, sagte Stoltenberg der "Welt am Sonntag". Gemäß dem internationalen Recht höre dieses Recht an der Grenze nicht auf, so Stoltenberg weiter. Es sei die Entscheidung der Ukraine, wie sie sich verteidige. Es war die erste Reaktion Stoltenbergs zu dem Vorstoß der ukrainischen Truppen in der russischen Grenzregion.

