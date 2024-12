Steuerentlastung und Kindergelderhöhung sollen noch vor der Wahl kommen

Berlin: Noch vor der Neuwahl im Februar sollen im Bundestag die geplante Kindergeld-Erhöhung und eine Steuer-Entlastung beschlossen werden. Darauf hätten sich die früheren Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP geeinigt, heißt es aus Fraktionskreisen. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss allerdings auch noch der Bundesrat zustimmen. Unter anderem geht es bei den Gesetzesplänen um einen Ausgleich für die sogenannte "kalte Progression": Damit ist gemeint, dass man trotz Lohnerhöhung weniger in der Tasche hat, weil man auf das höhere Einkommen mehr Steuern zahlen muss. Insgesamt sollen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den kommenden beiden Jahren um elf Milliarden Euro entlastet werden. Das Kindergeld soll um fünf Euro steigen, auf 255 Euro.

