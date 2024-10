Stellvertretende Leiterin der JVA Gablingen weist Vorwürfe der Körperverletzung zurück

Augsburg: Die stellvertretende Leiterin der Justizvollzugsanstalt Gablingen weist die Vorwürfe der Körperverletzung im Amt zurück. Ihr Anwalt teilte mit, seine Mandantin müsse auch Entscheidungen treffen, die in die Grundrechte der Inhaftierten eingreifen. Sie sehe es aber als ihre oberste Pflicht, stets rechtskonform zu handeln und die Sicherheit von Bediensteten und Häftlingen zu gewährleisten. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt gegen die stellvertretende Leiterin und weitere Angestellte. In der JVA sollen Gefangene teils unter menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht worden sein. In einigen Fällen sollen sie etwa nackt in besonders gesicherten Hafträumen eingesperrt worden sein, ohne dass es entsprechende Voraussetzungen dafür gegeben hätte.

