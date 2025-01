Steinmeier warnt im Bundestag vor "Schlussstrich" unter Holocaust-Gedenken

Berlin: Der Bundestag hat mit einer Gedenkstunde an die Opfer des Holocaust erinnert. Anlass ist die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 80 Jahren. Bundespräsident Steinmeier warnte in seiner Rede davor, die Gräueltaten der Nazis zu vergessen. Das zu verhindern, sei auch Aufgabe unserer Demokratie. Die Schoah ist nach den Worten Steinmeiers Bestandteil der deutschen Identitiät. Es können daher auch keinen Schlussstrich unter die Erinnerung geben. Wer die Demokratie verachte, der ebne den Weg zu Hass, Gewalt und Menschenfeindlichkeit. Der Bundespräsident mahnte wörtlich: "Nehmt die Feinde der Demokratie ernst!" Man habe es in der Hand, das Errungene zu bewahren.

