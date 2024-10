Steinmeier sieht in DGB "Stimme der Zuversicht"

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat an die Bedeutung von Gewerkschaften in Krisenzeiten erinnert. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Deutschen Gewerkschaftsbundes appellierte Steinmeier an die Gewerksschafter, eine Stimme der Zuversicht zu sein. Der DGB müsse beim Umbau des Landes zu einer klimaneutralen und immer digitaleren Wirtschaft weiter für soziale Gerechtigkeit streiten. Steinmeier warnte vor Gefahren von rechts. Es gebe eine neue Faszination des Autoritären, so das Staatsoberhaupt. National-radikalen und menschenfeindlichen Kräften dürfte nicht die Zukunft überlassen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 18:00 Uhr