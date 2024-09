Steinmeier fordert bei Solingen-Gedenken mehr Einsatz gegen irreguläre Migration

Solingen: Bundespräsident Steinmeier hat bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlags auf dem Stadtfest mehr Einsatz gegen irreguläre Migration gefordert. Das Thema Zuwanderung und ihre Begrenzung müsse Priorität haben in den nächsten Jahren und erfordere überparteiliche Zusammenarbeit, so das deutsche Staatsoberhaupt. Steinmeier unterstrich die Bedeutung des Grundrechts auf Asyl. Doch das funktioniert seinen Worten zufolge nur, wenn die Zahl derer, die ohne Anspruch auf diesen besonderen Schutz kommen, das Land nicht überfordert. Vor gut einer Woche hatte ein Attentäter drei Menschen getötet und acht verletzt. Ein 26-jähriger Syrer ist deshalb inhaftiert. Ihm wird die Mitgliedschaft in der Terrororganisation „IS“ vorgeworfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 14:00 Uhr