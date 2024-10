Steinmeier erinnert in Griechenland an Judenverfolgung

Thessaloniki: Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch in Griechenland an die NS-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erinnert. Die Verfolgung von Jüdinnen und Juden habe flächendeckend in Europa stattgefunden, erklärte er. Steinmeier besuchte die Baustelle des künftigen Holocaust-Museums in Thessaloniki. Es entsteht mit deutscher Unterstützung in der Nähe eines ehemaligen Durchgangslagers. Dorthin wurden Juden vor ihrer Deportation in Konzentrationslager gebracht. Wörtlich sagte Steinmeier: "Wer hier als deutscher Bundespräsident steht und spricht, ist in Scham erfüllt". Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Thessalonikis erklärte, das Museum solle eine ständige Mahnung für Menschlichkeit, Toleranz und das friedliche Zusammenleben werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 16:00 Uhr