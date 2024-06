Steinmeier erinnert an getöteten Polizisten in Mannheim

Mannheim: Mit einer Schweigeminute ist an den vor einer Woche getöteten Polizisten erinnert worden. In der Mannheimer Innenstadt kamen dazu hunderte Menschen zusammen, unter ihnen viele Polizisten. Bundespräsident Steinmeier legte einen Kranz nieder. Am vergangenen Freitag war auf dem Mannheimer Marktplatz ein mutmaßlicher Islamist mit einem Messer auf den 29 Jahre alte Beamten losgegangen; der Mann starb zwei Tage später. Weitere fünf Menschen wurden verletzt. Als Konsequenz aus dem Angriff wird über Abschiebungen auch nach Afghanistan und Syrien diskutiert. Die Grünen haben Bedenken; andere Parteien sind grundsätzlich dafür.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2024 11:45 Uhr