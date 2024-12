Statistik: Rekordzahl an Patienten in Notaufnahmen behandelt

Wiesbaden: Im vergangenen Jahr sind in deutschen Krankenhäusern 12,4 Millionen ambulante Notfälle behandelt worden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist das die höchste Zahl seit Beginn der Erfassung. Damit seien im Schnitt täglich 34.000 Menschen in Notaufnahmen behandelt worden. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz, kritisierte in dem Zusammenhang, dass viele ambulante Notfallpraxen und kassenärztliche Bereitschaftsdienste zusammengestrichen würden. Patientinnen und Patienten in strukturarmen Regionen treffe das hart. Das sei auch der Grund, warum die Krankenhäuser mit ihren Notaufnahmen überlastet seien. Der AOK-Bundesverband forderte, die geplante Reform der Notfallversorgung schnell umzusetzen.

