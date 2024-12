Start der europäischen Vega C-Rakete geglückt

Kourou: Die neue europäische Trägerrakete Vega-C ist in Richtung Weltraum gestartet. Nach tagelangen Verzögerungen hob die Rakete am Abend vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana ab. Sie bringt den Satelliten Sentinel-1C des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Kopernikus ins Weltall. Nach einem Unfall im Jahr 2022 war die Vega C am Boden gehalten und eine Düse des Raketenmotors neu konstruiert worden. Nach Angaben der europäischen Raumfahrtbehörde Esa kann die neue Rakete etwa 800 Kilogramm mehr Last transportieren als das Vorgänger-Modell. Außerdem ist sie demnach billiger und kann Satelliten auf Umlaufbahnen in unterschiedlichen Höhen bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.12.2024 02:00 Uhr