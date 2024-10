Starship-Rakete von SpaceX erfolgreich gestartet

Washington: Der Start des Raketensystems Starship des US-Unternehmens SpaceX ist geglückt. Die 121 Meter lange unbemannte Rakete hob wie geplant vom texanischen Weltraumbahnhof der Firma ab. Beim insgesamt fünften Testflug des Modells gelang es zum ersten Mal, das nach wenigen Minuten abgeworfene untere Modul der Rakete wieder aufzufangen. Das mehr als 71 Meter lange, Booster genannte Raketenmodul dient lediglich der Beschleunigung am Start. Aufgefangen wurde es von riesigen Metallarmen. Das obere Modul mit der Kapsel soll nach einem Flug um die Erde im Indischen Ozean landen. Starship ist die größte Rakete, die bisher gebaut wurde. In Zukunft soll sie in bemannter Form Menschen zum Mond und zukünftig auch zum Mars bringen. Bei den bisherigen Starts waren mehrmals Teile der Rakete explodiert.

