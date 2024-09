"Starliner"-Kapsel dockt ohne Besatzung von ISS ab

Cape Canaveral : Nach drei Monaten im All ist das Raumschiff "Starliner" auf dem Weg zurück zur Erde. Die Kapsel vom US-Hersteller Boeing dockte kurz nach Mitternacht von der Internationalen Raumstation ab, aus Sicherheitsgründen ohne Besatzung. Bei dem Raumschiff waren mehrere technische Probleme aufgetreten. Die beiden Astronauten müssen noch Monate im All bleiben. Die Raumkapsel soll in einigen Stunden in der Wüste New Mexicos aufsetzen.

