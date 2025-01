Starkwinde fachen Feuer in Los Angeles wieder an

Los Angeles: Starkwinde fachen die Brände in der Stadt wieder an. Mit mehr als 15.000 Helfern ist die Feuerwehr im Einsatz. Kleinere Erfolge konnten derweil beim Feuer im Stadtteil "Pacific Palisades" erzielt werden. Hier breite sich das Feuer kaum noch aus, hieß es. Die Zahl der bestätigten Todesfälle in Los Angeles liegt bei 24. Wegen der Brandkatastrophe wird der Empfang der Oscar-Nominierten in diesem Jahr gestrichen. Die Nominierung soll laut US-Filmakademie online stattfinden.

