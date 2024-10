Starkregen sorgt für Chaos in Teilen Italiens

Pisa: Regenfälle und Überschwemmungen halten Teile Italiens in Atem. Im Hinterland von Pisa brachte die Feuerwehr mehr als ein Dutzend Autofahrer in Sicherheit, die sich auf die Dächer ihrer Fahrzeuge gerettet hatten. In Norditalien und der Toskana sind zahlreiche Straßen überschwemmt und viele Häuser stehen im Wasser. Dort regnet es seit Tagen kräftig. Im Großraum Turin empfahl die Präfektur, auf Autofahrten und Wanderungen möglichst zu verzichten und zu Hause zu bleiben.

